2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri puan durumu nedir? 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maç sonuçları
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri puan durumu milyonlarca futbolsever arafından araştırılıyor. Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçlarında mutluluk yaşatmaya devam ediyor. A Milli Futbol Takımı G Grubu beşinci maçında deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti. 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri sonuçları ne oldu? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. hafta maç sonuçları ne oldu? 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri puan durumu ne? Türkiye puan durumu nedir 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nde?
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki beşinci maçında deplasmanda karşılaştığı Cebelitarık'ı Halil Dervişoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman'ın golleriyle 3-0 yendi. Türkiye, grubunda yapılan diğer karşılaşmalarda Norveç Letonya'yı 2-0, Hollanda da Karadağ'ı 4-0'lık skorlarla mağlup etti. D Grubu'nda oynanan maçta son dünya kupası şampiyonu Fransa, deplasmanda Ukrayna ile 1-1 berabere kaldı.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maç sonuçları
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. hafta maç sonuçları şöyle:
A Grubu
İrlanda-Azerbaycan: 1-1
Sırbistan-Lüksemburg: 4-1
D Grubu
Finlandiya-Kazakistan: 1-0
Ukrayna-Fransa: 1-1
F Grubu
Faroe Adaları-Danimarka: 0-1
İsrail-Avusturya: 5-2
İskoçya-Moldova: 1-0
G Grubu
Letonya-Norveç: 0-2
Cebelitarık-Türkiye: 0-3
Hollanda-Karadağ: 4-0
H Grubu
Kıbrıs Rum Kesimi-Rusya: 0-2
Slovenya-Malta: 1-0
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri puan durumu