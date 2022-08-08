2022 DGS sonuçları ÖSYM.... DGS 2022 sonuçları sorgulama...

DGS sonuçları açıklandı mı 2022? Dikey Geçiş Sınavı, 81 il ve Lefkoşa'da, 96 sınav merkezinde 3 Temmuz’da saat 10:15’de yapıldı. DGS sınavı 135 dakika sürdü, sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulandı. Testte, 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer aldı. DGS sınavı için için başvurular 13-23 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınmıştı. DGS sınavına katılım sağlayan adaylar bu kez de ÖSYM sonuç sayfası üzerinden DGS 2022 sınav sonuç sorgulamasına başladı.

2022 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM 2022 DGS sınav sonuçlarını 12 Ağustos tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

2022 DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

Adaylar DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerini yapabilecek. DGS 2022 tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından tercih tarihi duyurusu gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir. Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir. ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemi yapılmalı ve tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz.