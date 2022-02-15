2022 DGS ne zaman yapılacak? ÖSYM DGS başvuruları ne zaman?

Üniversite eğitimine lisans üzerinden devam etmek isteyen tüm öğrencilerin girmek zorunda olduğu DGS (Dikey Geçiş Sınavı) başvurularının ne zaman başlayacağı ve ÖSYM 2022 DGS sınav tarihi ne zaman yapılacağı da sorgulanmaya başlandı. DGS 2022 ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı ön lisans öğrencileri tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. 2 yıllık eğitim hayatlarını 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler 2022 DGS sınavının yapılacağı tarihi merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimle birlikte DGS'nin yapılacağı tarih belli oldu. Peki, 2022 DGS ne zaman yapılacak? DGS 2022 başvuruları ne zaman başlayacak?

2022 DGS sınavı ne zaman?

DGS sınavı 3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşecek. Sonuçlar ise 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.

2022 DGS başvurusu ne zaman?

Başvuru süreci ise 13-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Sınavın başvuru ücreti henüz belli olmadı. Kılavuz yayınlanınca haberimize ekleyeceğiz.

DGS sınavına kaç soru sorulacak?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Testte 120 soru yer alacak. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacak. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.