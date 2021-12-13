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Eğitim 2022 DGS ne zaman? DGS 2022 başvuruları ne zaman yapılacak?
Eğitim

2022 DGS ne zaman? DGS 2022 başvuruları ne zaman yapılacak?

DGS 2022 tarihi | 2022 yılında DGS’ye girmek isteyenler başvuru işlemlerinin ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor. Peki, DGS ne zaman? DGS 2022 tarihi açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-12-13 11:09:00 -
2022 DGS ne zaman? DGS 2022 başvuruları ne zaman yapılacak?

ÖSYM 2022 sınav takvimini açıkladı. Sınav takviminin açıklanmasıyla ilgili 2022 DGS’ye ilişkin tarihler belli oldu. Peki, DGS ne zaman?

2022 DGS ne zaman? DGS 2022 başvuruları ne zaman yapılacak?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 2022 sınav takviminin açıklandığını duyurdu. Aygün, “2022 yılında ÖSYM Başkanlığımız tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2022 Yılı Sınav Takvimine  osym.gov.tr sitemizden erişebilirsiniz” dedi.

2022 DGS başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Dikey Geçiş Sınavı 3 Temmuz Pazar günü yapılacak. DGS başvuruları 13 Mayıs-23 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Geç başvuru tarihi olarak ise 31 Mart 2022 gösterildi.

Öte yandan DGS sonuçları 12 Ağustos 2022'de açıklanacak.

DGS nedir?

Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavın adıdır.

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