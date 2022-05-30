2022 DGS geç başvuru tarihi ne zaman? DGS geç başvuru ücreti ne kadar 2022?

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) başvuruları geride kaldı. Başvuru süresini kaçıran adayların gözü ise geç başvuru tarihinde. Geç başvurularla ilgili tarih ÖSYM tarafından belirlendi. DGS 2019 geç başvuru tarihi ne zaman? ÖSYM 2022 DGS geç başvuru ücreti ne kadar? İŞte detaylar.

ön lisans programlarından lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adayların heyecanla beklediği 2022 Dikey Geçiş Sınavı için başvurular 13-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. DGS başvurusunu normal tarihte yapamayanlar için ÖSYM DGS geç başvuru sürecini işletmekte. Peki DGS 22 geç başvuru tarihi, günü ne zaman?

2022 DGS geç başvuru tarihi ne zaman?

DGS 2022 geç başvuru günü ne zaman? DGS geç başvuruları 31 Mayıs tarihinde yapılacak. Sınav ücretinin de aynı gün ödenmesi gerekiyor. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda ücret geç başvuru günlerinde Türkiye saatiyle 23.59’a kadar ödenmelidir.

2022 DGS geç başvuru ücreti ne kadar?

DGS Başvuru ücreti 190,00 TL olarak açıklanmıştı. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir. Geç başvuru gününde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.