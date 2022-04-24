2022 DGS başvurusu ne zaman başlıyor? DGS başvuru ve sınav tarihleri | DGS sınav ücreti

2022 DGS sınavı için ter dökecek adaylar DGS başvurularının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı için ter dökecekler 2022 DGS sınavı başvuru işlemlerine ilişkin takvimi merak ediyor.

2022 DGS başvurusu ne zaman başlıyor?

On binlerce adayın katılacağı DGS'nin başvuru tarihlerini sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz. İşte 2022 DGS sınav başvuru tarihleri... 2022 Dikey Geçiş Sınavı başvuruları 13 Mayıs'ta başlayacak ve 23 Mayıs'a kadar devam edecek.

DGS sınavı 2022 ne zaman?

DGS 3 Temmuz tarihinde düzenlenecek. DGS'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanıyor. Sınav, saat 10.15'te başlıyor ve cevaplama süresi 150 dakika oluyor

2022 DGS başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM 2022 DGS başvuru ücreti henüz belli olmadı. ÖSYM DGS 2022 başvuru kılavuzunu yayınlanmasıyla birlikte DGS başvuru sınav ücreti de netleşmiş olacak. 2021 DGS ücreti 150 TL olurken, DGS geç başvuru ücreti 2021 yılı için 225 lira olarak belirlendi.

DGS başvuru ücreti hangi bankaya yatacak?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

DGS sınavı nasıl olacak, DGS’de kaç soru soruluyor?

DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.