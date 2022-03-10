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Eğitim 2022 DGS başvuruları ne zaman? DGS başvuruları başladı mı?
Eğitim

2022 DGS başvuruları ne zaman? DGS başvuruları başladı mı?

DGS ne zaman başvuru tarihi 2022 | 2022 DGS’ye hazırlananlar sınav tarihi ve başvuru tarihini araştırmaya başladı. Peki, DGS başvuru ücreti ne kadar 2022? DGS başvuruları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-03-10 16:24:00 - 2022-03-10 16:25:19
2022 DGS başvuruları ne zaman? DGS başvuruları başladı mı?

Önlisans eğitimlerini lisan eğitimine tamamlamak isteyenler Dikey Geçiş Sınavı’na hazırlanıyor. Peki, DGS başvuruları ne zaman alınacak?

2022 DGS başvuruları ne zaman? DGS başvuruları başladı mı?

Dikey Geçiş Sınavı'na hazırlananlar 2022 yılında sınavın ne zaman yapılacağını, başvuruların ne zaman alınacağını araştırmaya başladı. 2022 DGS 3 Temmuz Pazar günü yapılacak. Sınav sonuçları ise 12 Ağustos 2022'de ilan edilecek. Adaylar sınav tarihi kadar başvuru işlemlerinin ne zaman olduğunu da araştırıyor. DGS başvuruları ise 12-23 Mayıs tarihleri arasında alınacak. DGS kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kılavuz yayımlandığında ise başvuru detayları ve sınav ücreti belli olacak.

Korona olanlar sınavlara girebilecek mi?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) internet sitesinde yer alan açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinde ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda, "Kovid-19 Kapsamında Ulusal Sınavlarda Alınması Gereken Önlemler" doğrultusunda gerekli önlemler alındığı ve adayların HES kodu bilgisiyle sınavlara başvuru yapmaları sağlanarak sınavların uygulandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge doğrultusunda HES Kodu uygulamasına son verilmesi dolayısıyla ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara yönelik başvurularda da adaylardan HES kodu bilgisi alınmadığı kaydedildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu kapsamda, Başkanlığımızca gerçekleştirilecek olan sınavlarda, sınav günü Kovid-19 pozitif durumu devam eden adayların, Sağlık Bakanlığı e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi'nden edinecekleri Kovid-19 pozitif durumlarını bildirir karekodlu laboratuvar sonuç raporunun bir dökümünü sınav günü, atandıkları sınav binası girişindeki görevlilere teslim etmeleri gerekmektedir. Bu durumdaki adayların, sınav binasında sadece Kovid-19 pozitif durumu olan adaylar için hazırlanan yedek sınav salonlarında sınava alınmaları sağlanacaktır."

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