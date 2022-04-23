2022 Darüşşafaka giriş sınavı ne zaman olacak? Darüşşafaka sınavına kimler başvuru yapabilir?

Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz çocuklara parasız ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları 2022 yılı sınavı ne zaman gerçekleştirileceği merak ediliyor.

Darüşşafaka sınavı 2022 ne zaman yapılacak?

Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2022 yılı sınavı, 29 Mayıs Pazar günü saat 11.00’de Türkiye’nin 31 ilinde düzenlenecek. Sınav sonunda başarılı olan 120 öğrenci 8 yıl boyunca kolej eğitim almaya hak kazanacak.

Darüşşafaka sınavına kimler başvuru yapabilir?

İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin katılabildiği sınavda başarılı olan 120 öğrenci, mali durum araştırması ve sağlık kontrollerinin ardından, ortaokuldan üniversiteye kadar 8 yıl boyunca ücretsiz kolej eğitimi alma hakkı elde edecek. Tamamen ücretsiz olan sınava Türkiye’nin her ilinden katılım sağlanabilecek.

Darüşşafaka Giriş Sınavı başvuru şartları

T.C. vatandaşı olması

Annesinin ve/veya babasının hayatta olmaması

Ailenin maddi durumunun kolej düzeyinde eğitim almasına yeterli olmaması

2011 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması

Darüşşafaka sınavı giriş belgeleri neler?

Nüfus cüzdanı fotokopisi

İkametgâh belgesi

Vukuatlı aile nüfus kayıt belgesi (Vefat eden ebeveynin bilgileri de dahil olmak üzere hayatta olan ebeveyne ait)

Öğrencinin okumakta olduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak ve “ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir” imzalı ve mühürlü belge

Öğrencinin iki (2) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı

Aday Başvuru Formu (doldurulmuş)

Darüşşafaka giriş sınavı başvuru formu

Darışşafaka giriş sınavı başvuru formu için tıklayın