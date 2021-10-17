2022 bütçesi bağlandı Aslan payını eğitim aldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’yle ilgili basın toplantısı düzenledi. Bütçe hazırlıklarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca tamamlandığını belirten Oktay, hazırlık sürecinde ilgili tüm tarafların görüşlerinin alınarak değerlendirildiğini söyledi.

Etkili bir araç

Oktay, bütçe disiplini ilkesi çerçevesinde oluşturulan mali alanın iktisadi kalkınmaya yönelik yatırımlara ve sosyal yardımlara yönlendirildiğine işaret etti.

Kaynaklar verimli kullanıldı

Oktay, AK Parti hükümetlerinin 20’nci bütçesinin hazır durumda olduğuna dikkat çekti. Covid-19 salgınıyla artan küresel belirsizliklerin tüm dünyada gerek üretimi gerek istihdamı gerekse sermaye dolaşımını olumsuz yönde etkilediğinin altını çizen Oktay, birçok ülke ekonomisinin küçüldüğü 2020’de krizi fırsata çevirecek araçları kamuya sağlayan yapıda bir bütçe hazırladıklarını ve yıl boyunca tüm kurumların kaynakları en etkin ve verimli şekilde kullandıklarını anlattı.

Oktay, “Büyüme oranlarımızdan ihracat rekorlarına, sanayi üretiminde görülen artışlara kadar pek çok gösterge Covid-19 salgınına rağmen Türkiye’nin yoluna güçlenerek devam ettiğini ortaya koymaktadır” diye konuştu.

Durmak yok, yola devam

Türkiye’nin 2020’de yüzde 1.8, 2021’in ilk çeyreğinde yüzde 7.2, ikinci çeyreğinde yüzde 21.7 büyüdüğünü anımsatan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü: “İhracatımız, Cumhuriyet tarihimizde yeni bir rekora daha imza atarak yıllık bazda 212 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bunun yanında hastaneler, otobanlar, demir yolları, köprüler, tüneller, barajlar, içme suyu ve sulama tesisleri, sanayi bölgeleri, Ar-Ge merkezleri, enerji ile savunma sanayi projeleri gibi sayısız yatırımı içinde bulunduğumuz bütçe döneminde hayata geçirdik. Yeni yatırımlarımıza salgın döneminde de hız kesmeden devam ettik, ediyoruz.”



Ekonomide yakalanan başarıda maliye politikasının güçlü bir biçimde kullanılmasının önemli rol oynadığını vurgulayan Oktay, “2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ni pandeminin artçı sarsıntılarına rağmen güçlenen, kalkınan ve büyüyen Türkiye vizyonuyla hazırladık” şeklinde konuştu.

Oktay, bütçede giderlerin 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, gelirlerin 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira olacağını aktardı. “Bütçe açığının 278 milyar 374 milyon lira olacağı ve milli gelire oranının ise yüzde 3.5’e denk geleceği tahmin ediliyor” bilgisini verdi.



2022 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımını da paylaşan Oktay, personel giderleri için toplam 493.9 milyar lira, mal ve hizmet alım giderleri için 128.1 milyar lira, cari transferler için 657.3 milyar lira, sermaye giderleri için 132.3 milyar lira, sermaye transferleri için 10 milyar lira, borç verme giderleri için 61.6 milyar lira, yedek ödenekler için 27.4 milyar lira, faiz giderleri için 240.4 milyar lira ödenek öngörüldüğünü bildirdi.

Fiziki imkânlar iyileştirilecek

“2022 bütçemizin yüzde 15.6’sını yani aslan payını eğitime ayırıyoruz” açıklamasında bulunan Oktay, şu ifadeleri kullandı: “Okulların fiziki imkânlarının iyileştirilmesi, yeni derslik yapımları gibi faaliyetler başta olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı’nın yatırım bütçesini yüzde 35 arttırarak 11.3 milyar liradan 15.2 milyar liraya çıkarıyoruz. Yükseköğretimi de dahil ettiğimizde eğitim bütçemizi 2022 yılında 2021 yılına göre yüzde 29.4 artırarak 273,5 milyar liraya yükseltmiş olacağız.”

Sağlığa önem veriliyor

Oktay, şöyle devam etti: “Hükümetlerimiz döneminde en fazla önem verdiğimiz konuların başında sağlık gelmektedir. Böyle küresel bir kriz döneminde ülkemizde sağlık altyapısına ve insan kaynağına yapılan yatırımların karşılığını her yönüyle almış olmaktan memnuniyet duyuyoruz. 2022 yılında da Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında aşı temini başta olmak üzere sağlık hizmetleri için ihtiyaç duyulacak kaynak bütçede öngörüldü. Buna aşı geliştirme faaliyetlerimiz ve kendi aşımızın üretimi ve vatandaşlarımıza sunumu da dahil. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmalarını temin etmek için 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nden sağlığa 122.6 milyar lira kaynak ayırıyoruz. Sağlığın bütçeden aldığı payı yüzde 7’ye taşıyoruz. Sağlık Bakanlığı ve yükseköğretim kurumları döner sermayeleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yapılacak harcamalar da dahil sağlığa 304.6 milyar lira kaynak ayırıyoruz.”

Tarıma 57.6 milyar lira

Fuat Oktay, tarıma 57.6 milyar lira kaynak ayıracaklarını dile getirdi. Tarım sektörü yatırım ödeneklerini arttırma kararı aldıklarını duyuran Oktay, şunları kaydetti: “Tarımsal sulama yatırımı ödeneği 2020 yılında 3.7 milyar lira düzeyindeydi. 2021 yılında bu rakamı 9 milyar liraya çıkardık, 2022 yılında da 12.5 milyar liraya yükseltiyoruz. Ayrıca son 2 sene içinde önemli ölçüde arttırdığımız reel sektör desteklerine 2022 yılında da devam ediyoruz. Özel sektörle birlikte büyüme stratejimizi sürdürüyoruz. Reel kesim destekleri için bütçemizden 68.9 milyar lira kaynak ayırıyoruz. İhracatçılara 5.2 milyar lira yardımda bulunmayı planlıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız kanalıyla 2.9 milyar lira teşvik ödemeyi, KOBİ’lere 1.8 milyar lira vermeyi öngörüyoruz.”