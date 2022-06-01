2022 bursluluk sınavı ne zaman? MEB İOKBS sınav belgesi ne zaman yayınlanacak?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sıav tarihi merak ediyor. MEB takvimine göre 21 Nisan'da başlayan başvuru süreci 13 Mayıs 2022 tarihinde sona erdi. 2022 burs başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylandı.

2022 bursluluk sınavı ne zaman?

Bursluluk sınavı 2022 yılında 4 Eylül tarihinde yapılacak. Sınavda dörder seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacak. Bursluluk sınavı 2022 yılında eylül ayında tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00’da başlayacak. MEB tarafından yayımlanan başvuru kılavuzun göre işlemler nisan ayında başlayacak. Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamayacaklar.

İOKBS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2021?

İOKBS sınav giriş yeri ilanı, sınav tarihinden en az 7 gün önce, sonuçlar ise 28 Eylül 2022 Salı günü açıklanacak "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.