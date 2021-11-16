2022 asgari ücrete zam ne kadar? Asgari ücret zammı 2022 AGİ ne kadar?

Asgari ücret 2022 zam haberi. Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Geçtiğimiz yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan toplantıların ardından karar duyurulmuştu. Asgari ücret ne kadar? 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret, yapılan yüzde 21,56'lık artışla brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklandı.

2022 asgari ücret ne zaman belli olacak?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2022 yılı asgari ücret zammı için hükümete çağrıda bulundu. Bahçeli, “Asgari ücretle geçinen kardeşlerimizin enflasyona ezdirilmemeleri beklentimizdir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun enflasyon üzerinde zam belirlemesi MHP'nin samimi çağrısıdır.” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin belirlenmesine yönelik kapsamlı bir kamuoyu çalışmasının yapılacağını belirterek, "Aralık'ta Asgari Ücret Komisyonu toplanacak. Anket ve araştırma sonuçları daha öncesinde elimizde olacak. Sonuçları kamuoyu ile paylaşacağız. Bunu, bizim de içinde olduğumuz komisyon açıklayacak." dedi. AK Parti MKYK, parti genel merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. MKYK toplantısının en önemli gündem maddelerinden biri de asgari ücret oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretle ilgili devam eden çalışmalar hakkında sunum yaptı. Bakan Bilgin, tüm kesimlerin taleplerinin alındığını belirterek, anket çalışmalarının da sürdüğünü dile getirdi. Asgari ücret zammı aralık ayında belli olacak.

Asgari ücret 202 ne kadar olacak?

Diğer yıllarda asgari ücret zam oranı belirlenirken enflasyonun ortalama yüzde 5-7 üzerinde belirlendiği yer alıyor. İlk olarak Merkez Bankası'nın 18,4'lük enflasyon beklentisi baz alındığında ve buna yüzde 5'lik refah payı eklendiğinde asgari ücretlinin bürüt maaşının 4.440 lirayı, net ücretin ise asgari geçim indirimi (AGİ) dâhil 3.485 lirayı geçeceği tahmin ediliyor. Diğer yapılan bir hesaplamada ise Merkez Bankası'nın 18,4'lük enflasyon beklentisine yüzde 7'lik bir refah payı eklendiğinde brüt ücretin 4.480 lirayı, net ücretin de asgari geçim indirimi (AGİ) dâhil 3.540 lirayı geçeceği konuşuluyor. Üçüncü yapılan hesapta ise TÜİK'in son açıkladığı enflasyon rakamı baz alınıyor. Bu rakama yüzde 7'lik refah payı eklendiğinde brüt ücretin 4530 lirayı, net ücretin de asgari geçim indirimi (AGİ) dâhil 3.580 lirayı geçeceği tahmin ediliyor.

TİSK, dün yaptığı açıklamada tüm ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılması çağrısında bulunmuştu. Prof. Dr. Sefer Şener'den de açıklama geldi, " İş verene bir asgari ücretlinin maliyeti 4 bin 203 TL’dir. SGK prim payları, gelir vergisi var. Söylenilen brüt dediğimiz 3 bin 577 lira olan ücretten asgari ücretli 226 lira vergi ödüyor. Devlet vergi kısmında da indirim yapacaktır." dedi.

2021 AGİ tablosu

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL