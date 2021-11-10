2022 asgari ücret sigorta primi ne kadar? Asgari ücret sigorta prim ücreti

Asgari ücret ne kadar olacak 2020? Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2020 asgari ücret zammı konusunda yeni gelişme haberleri yakından takip edilmeye başlandı. Vatandaşların merakla beklediği asgari ücret zam oranı görüşmelerinin yıl sonuna doğru gerçekleşmesi bekleniyor. 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret, yapılan yüzde 21,56'lık artışla brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklandı. Bekar için AGİ 268,31 TL, AGİ evli eşi çalışmayan 321,98 TL, evli eşi çalışmayan 1 çocuklu AGİ 362,22 TL.

Asgari ücret net hesaplama

ASGARİ ÜCRET 3.577,50

SGK PRİMİ (% 14) 500,85

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (% 1) 35,78

GELİR VERGİSİ (% 15) 187,82

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ268,31

DAMGA VERGİSİ (% 0,759) 27,15

KESİNTİLER TOPLAMI 751,60

NET ASGARİ ÜCRET 2.825,90

Asgari ücret işverene maliyeti

ASGARİ ÜCRET 3.577,50

SGK PRİMİ % 15.5 (İşveren Payı) 554,51

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ (% 2) 71,55

İŞVERENE TOPLAM MALİYET 4.203,56

Ev işlerinde çalışanların sigorta primi ne kadar?

Ev işlerinde ayda on günden az gündelikçi, bakıcı çalıştıranlar da günlük 2.39 lira, 9 gün için de 21.51 lira prim yatıracak. Emzirme ödeneği 232 lira, cenaze ödeneği de 918 lira olurken, öğrenci ve stajyerlere 789 lira prim yatırılacak. Ev hizmetlerinde basım, temizlik, bahçe işlerini yapanlara işverence ayda 10 gün çalışanlar için 447.19 lira prim yatırılacak. Aynı yerde 30 gün ev hizmetinde çalışanların yıl boyunca ödenecek aylık prim tutarı da bin 341.56 lira olurken, işçi çalıştıranlar da bin 162 lira prim yatıracak. Ev hizmetinde ayda 10 gün emekli işçi çalıştıranlar 381 lira, 30 çalıştıranlar da bin 144 lira prim ödeyecek. Ev hizmetinden on günden az çalışan gündelikçi, bakıcılar için günlük 2.39 lira, dokuz gün için 21.51 lira prim yatırılacak.

İsteğe bağlı sigorta primi ne kadar?

Özel sektörde sigorta primine esas günlük alt kazanç sınırı 119.25 lira üst sınır da 894.38 lira oldu. Aylık alt kazanç sınırı da 3 bin 577 lira üst sınır da 26 bin 831 lira oldu. İsteğe bağlı sigorta primleri bu yıl en düşük bin 144 lira olacak. Esnaf muaflığından yararlanan kadınların isteğe bağlı sigorta primleri de bu yıl bin 68 lira olarak yatırılacak.

En düşük prim ödemesi ne kadar?

Tam gün çalışmayanlar için en düşük aylık prim tutarı bin 144.80 lira olacak. İşsizlik sigortası primi ödemek isteyenler de her ay bin 252 lira yatıracak. Bir işte çalışmayan, sağlık hizmeti alabilmek için primini kendileri ödeyenler aylık 107.33 lira ödeyecek. Yurtdışındaki Türk vatandaşların Türkiye'de sağlık hizmetin yararlanması için ödeyeceği tutar da 858.60 lira oldu. Yabancı uyruklu öğrenciler de aylık 143.10 lira prim ödeyecek. 2022 asgari ücret zammıyla birlikte sigorta prim ücretlerinde de artış söz konusu olacak.