2022 asgari ücret brüt ve net kaç lira olacak? Asgari ücrete ne zaman zam gelecek?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2022 Ocak ayından itibaren verilecek olan 2022 asgari ücret zammı 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli olacak. 2022 yılına girmemize son bir ay kalmışken, milyonlarca asgari ücretli zam oranını büyük bir merakla bekliyor.

Milyonlarca çalışanın gözü 2022 için aralık ayında yapılacak asgari ücret tespit sürecine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir netice elde edilmesi konusunda çalışacağız" açıklamasında bulundu. Bu açıklamalar sonrası 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? sorusu da sorulmaya devam ediliyor.

Asgari ücret toplantısı ne zaman?

Asgari ücret, işçinin bir iş günü çalışması karşılığında ödenmesi belirlenen en düşük ücrettir. Asgari ücret, işçi ve ailesinin ekonomik ve sosyal hayatlarını en iyi şekilde yaşayabilmelerini sağlayacak kadar olmalıdır. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları 1 Aralık’ta toplanacak.

Asgari ücretin tespitinde enflasyon verileri dikkate alınmakta. TÜİK’in de asgari ücret zammı konusunda görüşü alınmakta. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçtiğimiz yıl bir işçinin asgari geçim tutarını açıklamıştı. TÜİK, bir işçinin aylık gıda harcamasına göre hesapladığı asgari geçim tutarını hafif işlerde 2 bin 339 TL, orta işlerde 2 bin 507 TL, ağır işlerde 2 bin 792 TL olarak açıklamıştı. TÜİK 2020’de yıl bir işçinin aylık gıda harcama tutarını hafif iş kolu için 1.940 TL, orta iş kolu için 2.086 TL, ağır iş kolu içinse 2.331 TL olarak açıklamış, asgari ücret 2 bin 324 TL olarak belirlenmişti.

Asgari ücret 2022 net brüt ne kadar?

Asgari ücret mevcutta brüt 4 bin 203 lira 56 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Yapılan açıklamalar ve sosyal medyada yapılan anketlerde yüzde 25-30 artış tahminleri ön plana çıkıyor. Yüzde 25'lik zamma göre brüt asgari ücretin 4.471 liraya net asgari ücretin de 3.532 liraya, yüzde 30'luk zamma göre brüt asgari ücretin 4.650 liraya, net asgari ücretin de 3.673 liraya çıkması bekleniyor.

Her iki oran dikkate alındığında asgari ücretin 3.500 ile 3.750 lira arasında olacağı tahmin ediliyor. Gelir Vergisi Kanunu 103. maddeye göre; asgari ücretli bir işçinin, ücret matrahının yıllık 24 bin TL'yi aştığı ay ve takip eden diğer aylarda, ücretinin bir sonraki vergi diliminde yüzde 20 üzerinde vergilendirilmesi gerekiyor. Bu yıl için asgari ücrette işveren payı 554,51 TL, işveren işsizlik sigorta primi 71.55 TL'yi buluyor. Böylece 2021 yılı rakamlarına göre asgari ücretin işverene maliyeti 4 bin 203,56 TL oluyor. Sabah’ın haberine göre, Yaklaşık 8 milyon çalışanın gözü kulağı, 2022'de geçerli olacak asgari ücret tutarına çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık Çarşamba günü toplanıyor. İşçi sendikalarının zam oranın ilk toplantıda belirlenmesi konusundaki çağrısına Bakanlık ile işveren sendikasından da olumlu sinyal geldi. Asgari ücretin 4 bin liraya yaklaşması için yapılan tüm vergi ve kesintilerin kaldırılması da dâhil bütün seçenekler çalışılıyor.

AGİ ne kadar oldu?

2021 AGİ tablosu

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL