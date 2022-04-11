2022 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? AÖF sonuç sayfası linki!

Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi vize sınavları 2-3 Nisan tarihleri arasında gerçekeleştirildi. Türkiye'de 81 ilde ve KKTC'de gerçekleştirilen sınavın ardından gözler AÖF bahar dönemi vize sonuçlarına çevrildi.

2021-2022 eğitim yılı AÖF Bahar Dönemi vize sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. Sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF 2022 sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yılardaki sınavlar baz alınarak sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. AÖF güz dönemi final sınavları 8-9 Ocak’ta yapılmış, sonuçlar 17 Ocak tarihinde açıklanmıştı. AÖF sonuç sorgulama linki için tıklayın

AÖF 2022 bahar dönemi final sınavı ne zaman?

AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak. AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

AÖF ders geçme sistemi nedir?

Açıköğretim öğrencinin birinci yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından gerçekleştirilir.

Öğrenciler fakülte tarafından atanan derslere ekleme ve çıkartma yapabilir ya da toplam 45 krediyi geçmemek kaydıyla üst yarı yıldan ders seçebilir. (İlk yıl istisna)

Lisans eğitimi birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan, İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan ders alamaz.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan, Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders alamaz.