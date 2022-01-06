  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim 2022 AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları ne zaman? AÖF güz dönem sonu sınavı nasıl yapılacak?
Eğitim

2022 AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları ne zaman? AÖF güz dönem sonu sınavı nasıl yapılacak?

AÖF final sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri dönem sonu sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. AÖF finaller ne zaman? AÖF sınav giriş yeri sorgula | AÖF finaller yüz yüze mi?

Yeniakit Publisher
2022-01-06 15:45:00 -
2022 AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları ne zaman? AÖF güz dönem sonu sınavı nasıl yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri final sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, AÖF dönem sonu sınavları online mı yüz yüze mi?

2022 AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları ne zaman? AÖF güz dönem sonu sınavı nasıl yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Güz dönemi dönem sonu sınavları ise 8-9 Ocak 2022’de gerçekleştirilecek. Dönüm sonu sınavları yüz yüze yapılacak. Sınav giriş yerleri de erişime açıldı. Öğrenciler "aosogrenci.anadolu.edu.tr" web sitesi üzerinden sınav giriş yerlerini öğrenebilir.

AÖF ders geçme notu kaç?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF final sınavı sonuçları bugün açıklanır mı?
ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF final sınavı sonuçları bugün açıklanır mı?

Eğitim

ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF final sınavı sonuçları bugün açıklanır mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay