2022 AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları ne zaman? AÖF güz dönem sonu sınavı nasıl yapılacak?
AÖF final sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri dönem sonu sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. AÖF finaller ne zaman? AÖF sınav giriş yeri sorgula | AÖF finaller yüz yüze mi?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri final sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, AÖF dönem sonu sınavları online mı yüz yüze mi?
2022 AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları ne zaman? AÖF güz dönem sonu sınavı nasıl yapılacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Güz dönemi dönem sonu sınavları ise 8-9 Ocak 2022’de gerçekleştirilecek. Dönüm sonu sınavları yüz yüze yapılacak. Sınav giriş yerleri de erişime açıldı. Öğrenciler "aosogrenci.anadolu.edu.tr" web sitesi üzerinden sınav giriş yerlerini öğrenebilir.
AÖF ders geçme notu kaç?
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti