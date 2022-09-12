2022 Altın Kalem Ödülü "Şehit Lider Muhsin Başkan ve Davası" kitabına layık görüldü!

2022 Altın Kalem ödülleri İstanbul Beykoz'daki Mihrabat Korusu’nda düzenlenen programda sahipleri ile buluştu.

Son dönemde LGBT sapkınlığına karşı düzenlediği protestolarla gündeme gelen Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı, Araştırmacı Yazar, Yesevi Alperenler Derneği Genel Başkanı Kürşat Mican'a Monografi dalında Altın Kalem Ödülü verildi.

"Şehit Lider Muhsin Başkan ve Davası" kitabına ait ödülü, Mican'a Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın 4. Kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu takdim etti.

Kürşat Mican kimdir?

1 Mart 1982 tarihinde Giresun’un Eynesil ilçesinde dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte küçük yaşta İstanbul’a taşındı. Eğitim hayatını İstanbul’da tamamlayan Kürşat Mican, uzun yıllardır aile şirketi olan Mican Grup’ta yöneticilik yapmaktadır. İngilizce ve Arapça bilen Kürşat Mican, ayrıcı profesyonel sporcudur. Muhsin Başkan ve Davası kitabının yazarı olan, Eğitim ve akademik faaliyetlerde Türk gençliğinin ahlaklı, donanımlı ve kültürü olması için ömrünü adayan Mican, birçok sivil toplu kuruluşlarında liderlik yapmaktadır.