2022 ALES/2 ne zaman yapılacak? ÖSYM 2022 ALES başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından 2022 ALES/2 başvurularının başladığı duyuruldu. Peki ALES 2 başvurusu ne zamana kadar yapılacak? ALES başvuruları ne zaman bitiyor? ALES 2 sınavı ne zaman? ÖSYM 2022 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES 2 başvurusu ne zamana kadar yapılacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) başvuruları 24 Haziran'da alınmaya başlayacak, 4 Temmuz'a kadar devam edecek.

2022 ALES/2 ne zaman yapılacak?

ALES/2 sınavı 21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

2022 ALES/2 sınav ücreti ne kadar?

ALES başvuru ücreti 185,00 TL.

ALAS sınav başvuru ücreti hangi bankaya yatacak?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebilecektir.

• Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

• Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

• Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

• Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

• Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

• ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

• Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

• Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

• İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yılın ikinci ALES sınavının sonuçları 9 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.