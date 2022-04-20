Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 17 Nisan Pazar günü gerçekleşti. Sınava girenler ise sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, ALES sonuçları ne zaman ayın kaçında açıklanacak?

2022 ALES 1 sonuçları: ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 17 Nisan Pazar günü gerçekleştirildi. Sonuçlar ise 12 Mayıs 2022'de ilan edilecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.