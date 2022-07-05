2022-2023 Süper Lig sezonu ne zaman başlıyor? Süper Lig ne zaman başlayacak 2022-2023 sezonu:

Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig’de 2022 / 2023 sezonunun başlangıç tarihini Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor’un şampiyonluğunu ilan ettiği Süper Lig’de bu sezon kimin şampiyon olacağı daha şimdiden merak konusu. Ligin yeni sezonunun başlamasını heyecanla bekleyen futbol severler başlangıç tarihini merak ediyordu. İşte Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig yeni sezon başlama tarihi…

2022-2023 Süper Lig sezonu ne zaman başlıyor?

Bu sezon 19 takımın katılımıyla oynanacak olan Spor Toto Süper Lig, 5 Ağustos’ta oynanacak olan ilk hafta maçlarıyla başlayacak ve 28 Mayıs 2023 tarihinde son bulacak. 21 Kasım - 18 Aralık tarihleri arasında Katar’da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige 13 Kasım’da ara verilecek. Dünya Kupası finallerinin tamamlanmasının ardından ilk lig maçları 23-24-25 Aralık tarihlerinde oynanacak ve bu ara dışında, lige başka bir ara verilmeyecek. Yapılan planlama doğrultusunda ligin ilk yarısı 14 hafta oynanacak ve ikinci yarı 15’inci hafta maçlarıyla başlayacak. Yaşanan maç programı yoğunluğu nedeniyle bu sezon ligde 16, 17 ve 22’nci hafta karşılaşmaları hafta içinde oynanacak.

Süper Lig 2022-2023 sezonunda mücadele edecek takımlar;

Adana Demirspor, Alanyaspor, Antalyaspor, Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep, Giresunspor, Hatayspor, İstanbul Başakşehir, İstanbulspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Konyaspor, MKE Ankaragücü, Sivasspoor, Trabzonspor, Ümraniyespor.