Öğrenciler bir sonraki eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Okullar ne zaman açılacak? Okullar kaç gün tatil olacak?

2022-2023 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılacak 2022:

2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran Cuma günü sona erecek. Okulların kapanmasına kısa bir süre kalırken pek çok kişi bir sonraki eğitim-öğretim yılının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Ancak 2022-2023 yılı MEB takvimi henüz açıklanmadı. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

e-Okul haziran ayı devamsızlıkları işleniyor mu?

e-Okul ne zaman kapanıyor? E-Okul sistemi kapanmıyor. Öğretmenler bilgileri güncelleyebiliyor. Öğrenciler ve veliler de arzu ettiklerinde sisteme girip durumları kontrol edebiliyor. Yalnızca sistem öğrencilerin kayıt olacağı okulların açıklandığı günlerde, tercih işlemleri gibi durumlarda yoğunluk oluyor ve erişim sağlanmak güçlük çekiliyor.

Devamsızlıkların haziran ayında işlenip işlenmediği merak ediliyor. Öğrencilerin devamsızlıkları karne gününe kadar sisteme işleyebilir. E okulun kapanması, sisteme devamsızlığın işlenmemesi gibi durum söz konusu değil.