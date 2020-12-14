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Ekonomi 2021’de stratejik pazarlara odaklanacağız
Ekonomi

2021’de stratejik pazarlara odaklanacağız

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, 2020 cirolarının 7 milyar dolara yakın olacağını belirterek, “İhracatımız ise 2 ila 2.3 milyar doları bulacaktır” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 08:55:00 -
2021’de stratejik pazarlara odaklanacağız

2021’de de üretim ile ihracatı korumak için gerekli her adımı atacaklarını vurgulayan Kibar, “Gelecek sene ana gündemimiz, stratejik pazarlara odaklanmak ve dijitalleşme yatırımlarımız olacak” diye konuştu.

İstihdama katkı

Pandemi döneminde iyi bir imtihan verdiklerini dile getiren Kibar, “Tüm olumsuzluklara rağmen çalışmalarımızı aralıksız devam ettirdik. İşten çıkarma yoluna gitmedik. Hatta yeni eleman alımları yaptık” şeklinde konuştu. Holding olarak 4 kıtaya ihracat yaptıklarına dikkati çeken Kibar, şöyle devam etti: “Yurt dışında büyüme ve global bir marka olma stratejimiz doğrultusunda yatırım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Avrupa odağımızı koruyacağız. Batı Avrupa ülkeleri bizim ana ihracat pazarlarımız olmaya devam edecek. Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Uzak Doğu ülkeleri ise yeni derinleşeceğimiz pazarlar olacak. Alüminyum tarafında da organik büyüme devam ediyor. Assan Alüminyum’da 2022’de devreye almayı planladığımız 60 milyon dolarlık bir yatırım projeksiyonumuz bulunuyor.” Ali Kibar, Assan Foods markalarının akıllı tarım uygulamaları ve dijitalleşme süreçlerine hız verdiğini anlattı. Kibar, Çin’e giriş yapan Assan Foods’un yenilikçi soslarıyla pazara yeni bir soluk kazandırdığını söyledi.

500 bin satış yapılabilir

Pandemi tehdidinin otomotiv sektörünü de sıkıntıya soktuğuna işaret eden Kibar, şu değerlendirmelerde bulundu: “Tüm olumsuzluklara rağmen otomotiv sektörü kendine has yapısıyla hızlı bir toparlanma sürecine girdi. Kamu bankalarınca haziran ayında açıklanan kredi paketleri otomotiv sektörüne destek oldu. Avantajlı paketler sayesinde satışlarda yükselme meydana geldi. Sektörde sene onunda 500 bin adet araç satışı yakalanabilir.”

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