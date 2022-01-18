2021’de 772 bin yeni otomobil ve ticari araç satıldı

Bakan Varank, Twitter hesabından otomotiv sektörünün 2021 yılı satış ve ihracat performansına ilişkin paylaşımda bulundu. Geçen yıl Türkiye’de 772 bin yeni otomobil ve ticari aracın satıldığını aktaran Varank, “Ülkemizde üretilen 937 bin araç da ihraç edildi. Türk otomotiv endüstrisi 2021 yılını 29.8 milyar dolarlık ihracatla kapattı” ifadesini kullandı.

Ticari araç üretiminde yüzde 11 yükseliş

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre 2021’de ticari araç üretimi yüzde 11 arttı. Üretim hafif ticari araç grubunda yüzde 9, ağır ticari araç grubunda yüzde 40 yükseliş kaydetti. Toplam ticari araç pazarı yüzde 13, hafif ticari araç pazarı yüzde 8 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 51 arttı. 2021’de hafif ticari araç pazarında yerli payı yüzde 56 olarak kayıtlara geçti.

Otomotiv yine şampiyon

Bu arada ihracatta ivme devam etti. Geçen sene traktör ihracat miktarda yüzde 26 artarak 17 bin 38’e çıktı. Otomotiv sanayii ise toplam ihracattan yüzde 13 pay aldı. Sektör 16 yıldır üst üste ihracat şampiyonluğunu sürdürdü. 2021’de toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 15, Euro bazında ise yüzde 12 arttı. Ana sanayi ihracatı dolar bazında yüzde 10, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 25 yükseldi.