2021 YÖKDİL geç başvuru ne zaman? YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar?
YÖKDİL, YÖK koordinatörlüğünde lisansüstü eğitim başvurusunda bulunacak adayların, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmalarını sağlayan yabancı dil yeterliliklerini belgesinin verildiği sınavın adıdır. Peki, 2021 YÖKDİL geç başvuru ne zaman? YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir duyuru yapıldı. Yapılan duyuruda YÖKDİL sınavının geç başvuru tarihi ve sınav ücretinin belli olduğu belirtildi. İşte merak edilen haberin detayları…
2021 YÖKDİL geç başvuru tarihi ne zaman ve sınav ücreti ne kadar?
YÖKDİL geç başvuru günü 24 Şubat 2021 tarihidir. Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini aynı gün 1,5 katı artırımlı olarak (217.5 TL) banka ve ATM’ye yatırmaları gerekir.
Geç başvuru nasıl yapılacak?
YÖKDİL sınavına adaylar, ais.osym.gov.tr Aday İşlemleri sistemi üzerinden başvuru yapabilecekler. Bu sayfada açılacak geç başvuru sayfasına girecek adaylar, müracaatlarını tamamladıktan sonra başvuru ücretini yatıracak.