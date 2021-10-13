2021 YKS ikinci ek yerleştirme tercih başvurusu ne zaman?

YKS 1. ek yerleştirme sonrası gözler YKS 2. ek yerleştirme tercihleri için ÖSYM’ye çevrildi. YKS 1. ek yerleştirme yapıldı. YKS 1. ek yerleştirme başvurusu 20-23 Eylül tarihleri arasında alındı. YKS 1. yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından 1 Ekim 2021 tarihinde açıklandı. YKS birinci ek yerleştirme ile kayıt hakkı elde eden adaylar 04-07 Ekim 2021 tarihleri arasında üniversite kayıtlarını gerçekleştirdi. YKS 1. ek yerleştirme kayıtlarından sonra ise üniversitelerin boş kontenjanlarına göre YKS 2. ek yerleştirme yapılacak. ÖSYM YKS 2. ek tercih sürecini başlattı. Peki 2021 YKS 2. ek yerleştirme tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM 2021 YKS 2. ek yerleştirme başvurusu ne zaman? İşte YKS 2021 2. ek tercihi başvuru tarihleri.

YKS ikinci ek tercih ne zaman yapılacak?

2021 YKS ikinci ek tercih ne zaman başlayacak? Üniversitelerde ikinci ek tercih dönemi başlıyor. Birçok kişinin merakla beklediği önemli gelişmeyi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

2021 YKS 2. ek tercih puanı kaç?

140 puan alan öğrenciler ikinci ek yerleştirme aşamasında tercih yapabilecekler. İkinci ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.