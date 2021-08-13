Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS tercih sürecinin 5 - 20 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını belirtmiş ve ardından baraj puanlarının düştüğünü açıklamıştır. Cumhurbaşkanının açıklamasından sonra öğrenciler, YKS ek tercihin yapılacağı tarihi araştırmaya başladı. İşte merak edilen haberin devamı…

2021 yks ek tercihler ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "YÖK, 2021-YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. “İfadelerini kullandı.

YKS ek tercihleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. YÖK tarafından yapılan açıklamada, 2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacağı, merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlara verilecek bu ikinci ek yerleştirme imkanından TYT puanı asgari 140, AYT/YTD puanı asgari 170 olan adayların da yararlanabileceği belirtildi.