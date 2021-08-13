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Eğitim 2021 yks ek tercih ayt baraj puanı kaç?
Eğitim

2021 yks ek tercih ayt baraj puanı kaç?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, salgının neden olduğu ağır ortamdan dolayı YKS baraj puanının aşağı çekilmesini talep etmişti. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapmıştır. Peki, 2021 yks ek tercih ayt baraj puanı kaç?

Yeniakit Publisher
2021-08-13 18:21:00 -
2021 yks ek tercih ayt baraj puanı kaç?

YKS sınavının tercihleri 20 Ağustos 2021 tarihinde sona eriyor. YKS sınavından düşük not alan öğrenciler baraj puanının düşmesini beklerken müjdeli haber Cumhurbaşkanı tarafından verilmişti. Peki, 2021 yks ek tercih ayt baraj puanı kaç? İşte merak edilen haberin devamı…

2021 yks ek tercih ayt baraj puanı kaç?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, salgının neden olduğu ağır ortamdan dolayı YKS baraj puanının aşağı çekilmesini talep etmesini ardından müjdeli haber Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "YÖK, 2021-YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. “İfadelerini kullandı.

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