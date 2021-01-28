2021 YKS, ALES, DGS, KPSS, YDS, DHBT, YÖKDİL ne zaman yapılacak?
Koronavirüs salgını sebebiyle birçok sınav tarihi ertelenmiş veya iptal edilmişti. ÖSYM sınavlarına girecek kişiler tarafından merakla beklenen sınav takvimi sonunda açıklandı! Peki, 2021 YKS, ALES, DGS, KPSS, YDS, DHBT, YÖKDİL ne zaman yapılacak?
ÖSYM’nin her yıl yaptığı sınavları geçen yıl mart ayında koronavirüs sebebi ertelemiş veya iptal etmişti.ÖSYM sınav takvimi 2021 YKS, ALES, DGS, KPSS, YDS, DHBT, YÖKDİL sınavlarına girecek kişiler tarafından merakla bekleniyordu. İşte beklenilen 2021 ÖSYM sınav takvimi 2021 YKS, ALES, DGS, KPSS, YDS, DHBT, YÖKDİL başvuru tarihleri...
2021 YÖKDİL sınavı ne zaman?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
2021-YÖKDİL/1
Sınav: 28.03.2021
Başvuru: 05.02.2021-15.02.2021
2021 YÖKDİL 2 sınavı ne zaman?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
2021-YÖKDİL/2
Sınav: 29.08.2021
Başvuru: 02.07.2021-12.07.2021
2021 ALES 1 sınavı ne zaman?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2021-ALES/1
Sınav: 02.05.2021
Başvuru: 12.03.2021-22.03.2021
2021 ALES 2 sınavı ne zaman?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2021-ALES/2
Sınav: 19.09.2021
Başvuru: 03.08.2021-11.08.2021
2021 ALES 3 sınavı ne zaman?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2021-ALES/3
Sınav: 21.11.2021
Başvuru: 06.10.2021-14.10.2021
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2021 KPSS sınavı ne zaman?
Kamu Personel Seçme Sınavı
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)
Sınav: 01.08.2021
Başvuru: 28.05.2021-14.06.2021
2021 KPSS sınavı ne zaman?
Kamu Personel Seçme Sınavı
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN
Sınav: 07.08.2021
Başvuru: 28.05.2021-14.06.2021
KPSS
Kamu Personel Seçme Sınavı
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN
Sınav: 08.08.2021
Başvuru: 28.05.2021-14.06.2021
KPSS
Kamu Personel Seçme Sınavı
2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
Sınav: 15.08.2021
Başvuru: 28.05.2021- 14.06.2021
2021 DGS sınavı ne zaman?
2021-DGS
Sınav: 11.07.2021
Başvuru: 21.05.2021-31.05.2021
2021 YDS sınavı ne zaman?
2021-YDS/1
SINAV: 18.04.2021
BAŞVURU: 25.02.2021-08.03.2021
YDS
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
2021-YDS/2
Sınav: 10.10.2021
Başvuru: 20.08.2021-31.08.2021