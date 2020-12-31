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Dünya 2021 yılına ilk onlar girdi
Dünya

2021 yılına ilk onlar girdi

Yeni Zelanda, 2021 yılına giren ilk ülkelerden biri oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 14:55:00 - 2020-12-31 14:56:36
2021 yılına ilk onlar girdi

 Türkiye ve ABD başta olmak üzere birçok ülkede corona virüsü salgını nedeniyle yılbaşı kutlamalar yasaklanırken, bugün Pasifik adaları Tonga, Samoa ve Kiribati 2021’e ilk giren ülkeler oldu. Pasifik adası ülkeleri TSİ 13:00’te 2021’e giriş yaptı.

Yeni Zelanda 2021 yılına "merhaba" dedi! Salgının kontrol altına alındığı ülkede, kutlamalara herhangi kısıtlama getirilmedi.

Bu ülkeleri Japonya, Güney Kore ve Avustralya takip ediyor.

Pasifik Okyanusu’nda bulunan Bakers Adası ve Amerikan Samoası ise 2021’e en son girecek ülkeler olacak.

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