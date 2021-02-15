MEB bursluluk sınavı başvuruları, 2021 yılında uygulanacak olan sınavlarda takvimin netleşmesiyle gündeme geldi. Binlerce veli ve öğrencilerin odaklandığı, "bursluluk sınavı başvuruları ne zaman" sorusu MEB'den gelen açıklama ile belli oldu. 25 Nisan 2021 tarihinde organize edilecek olan söz konusu sınava 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri başvurularını yapacak. Öğrencilerin İOKBS başvuruları okul müdürlükleri tarafından onaylanacak.

2021 Yılı İOKBS başvuruları için son gün ne zaman?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2021" yayımlandı. 5, 6, 7, ve 8. sınıflarla hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav, 25 Nisan saat 10.00'da yapılacak. Sınav başvuruları, 8 Şubat 2021 tarihinde başladı 26 Şubat 2021 tarihinde sona erecek. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.

Kimler başvurabilir?

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2020 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2021 Mali Yılı için tespit edilen 16.080,00 (onaltıbinseksen) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2020 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.