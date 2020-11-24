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Aktüel 2021 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
Aktüel

2021 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Dışişleri Bakanlığının bütçe görüşmeleri başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 10:20:01 -
2021 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığı ve bağlı kurumların 2021 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.

Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Komisyonda, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı ile Türk Akreditasyon Kurumunun 2021 yılı bütçelerinin yanı sıra Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) Sayıştay Raporu görüşülecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlığının 2021 yılı bütçesinin sunumuna başladı.



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