2021 yılı bekçi alımları ne zaman? Bekçi alımları ne zaman yapılacak?

Bekçi alımı son dakika: 2021 bekçi alımı var mı? Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ile Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine yapılması beklenen 10 bin bekçi alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü 2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Bu yıl kaç bekçi alınacak? soruları sıklıkla aranmakta.

2021 yılı bekçi alımları ne zaman?

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi işbirliğinde bekçi alımları gerçekleştirilmekte. Bekçi alımı için başvuruda bulunmayı bekleyenler bekçi alımı ne zaman sorusunu soruyor.

Bekçi alımı ile ilgili duyurular Jandarma Genel Komutanlığı, Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada yeni bir yapılanma sürecine girildiği duyurulmuştu. Bu yeni yapılanma ile birlikte 10 bin bekçi alımı yapılacağı öğrenilmişti. Bekçi alımı ne zaman olacağı konusundan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bekçi alım şartları neler?

Kimler bekçi olur? Bekçi olmak için aranan şartlar neler? İşte bekçi iş başvurusu için şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az ilkokul mezunu olmak,

Boy olarak 1.67 cm'den uzun olması,

Beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak,

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

Kötü şöhretli tanınmamak,

Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak.

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Bekçiler ne kadar maaş alıyor?

Bekçi maaşları ne kadar? Çarşı ve mahalle bekçi alımlarına bir hayli rağbet söz konusu olduğu gibi bekçilik maaşları da sorgulanıyor. Açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte memur maaşlarına yapılan zamlarda belli olmuş oldu. Böylelikle bekçi maaşlarında en düşük maaş 5.008,221 TL ile ilkokul mezunu bekçilere verilmektedir.

İlkokul mezunu bir bekçi 390 lira zam alarak maaşı 5.008,221 TL olmuştur.

Lise mezunu bekçi maaşı 404 lira zam alarak maaşı 5.186,079 TL olmuştur.

Üniversite mezunu bekçi maaşı ne kadar? 422 lira zam alarak maaşı 5.421, 4155 TL olmuştur.