“2021 Yaz Kur’an Kursları Kapanış Programı” Ayasofya’da yapıldı

YENİ AKİT ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığınca Türkiye genelinde 5 Temmuz’da başlatılan yaz Kur’an kurslarının kapanış programı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla İstanbul Ayasofya Camii’nde yapıldı.

İstanbul İl Müftülüğünün organize ettiği programda, İstanbul’un tüm ilçelerinden gelen yaz Kur’an kursu öğrencileri, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın arkasından Ayasofya Camii’ne tekbirler eşliğinde giriş yaptılar.

Kur’an kursu öğrencisinin okuduğu Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, geçen yıl salgın nedeniyle yaz Kur’an kurslarını açamadıklarını belirterek, “Geçen yıl bu zamanlar camilerimiz size hasretti. Ama bu sene salgın hastalığın azalmasıyla altı hafta kadar ülkemizin tüm camilerinde, Kur’an kurslarında Rabbimizin kelamı olan Kur’an-ı Kerimi öğrendik. Temel dini bilgileri, Peygamber Efendimizin (s.a.s.) hayatını, dünyaya kazandırdığı ahlaki değerleri öğrenmek için camilerimizi doldurdunuz. Rabbimize hamdüsenalar olsun.” dedi.

“Çocuk sesleri olmayan cami gariptir”

“Çocuk sesleri ile çınlamayan, süslenmeyen camilerimiz gariptir.” diyen Başkan Erbaş, “Camilerimizin garipliğini ortadan kaldıran siz, sevgili yavrularımız bizim için çok önemlisiniz. Sizler istikbalimizi emanet edeceğimiz en büyük değerlerimizsiniz.” ifadelerini kullandı. Başkan Erbaş, Peygamber Efendimizin (s.a.s.) “Bir kalp ki onda Kur’an yoktur, o harabe bir eve benzer. Bir kalp ki onda Kur’an vardır, o kalp mamur bir eve benzer.” hadis-i şerifini hatırlatarak sözlerine şöyle devam etti: “Bu müjdeye nail olmak için canla başla çalıştınız. Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.s.) bizlere şöyle müjde veriyor; “Sizin en hayırlınız, Kur’an-ı öğrenen ve öğretendir.” buyuruyor. İşte bugün en hayırlı işi yapan, en hayırlı çocuklarımızın, gençlerimizin en hayırlı merasimindeyiz. Hasat anındayız, altı hafta boyunca ektiklerimizi biçiyoruz. Hayatınız boyunca sizin rehberiniz olacak öğrendiğiniz bilgileri unutmamak için bol bol tekrar ediniz.”