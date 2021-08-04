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2021 YAŞ kararları son dakika isim listesi

2021 YAŞ isim listesi Yüksek Askeri Şura'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantısında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Musa Avsever atandı, 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 16:56:00 -
2021 YAŞ kararları son dakika isim listesi

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Musa Avsever atandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi YAŞ kararıyla 1 yıl uzatıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,"30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir. Bir general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2021 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere emekliliğe sevk edilmiştir” açıklamasında bulundu.

2021 YAŞ kararları son dakika isim listesi

 

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