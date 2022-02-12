2021 TYT'de alınan 200 üzeri puan 2022'de kullanılabilir mi?

Üniversite sınavına ilişkin 11 Şubat 2022 akşamı flaş bir açıklama yapıldı. YKS’de uygulanan baraj puanı uygulamasının kaldırıldığı duyuruldu. Peki, 2021 TYT’de alınan puanlar 2022’de kullanılabilir mi?

2022-YKS'den itibaren SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.

Bu düzenlemeyle üniversite sınavına giren ve puanı hesaplanan tüm adaylar, üniversite tercihi yapabilir hale geldi.

2021-TYT'de alınan 200 ve üzeri puanlar, 2022-YKS'de kullanılabilecek mi?

2021-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2022-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2021-TYT puanını 2022-YKS yerleştirmelerinde kullanabilecekler, ancak bu adayların 2022-YKS'ye başvuru yapmaları zorunlu olacak. 2021-TYT'de alınan 200 ve üzeri puanlar, 2022 YKS'de dönüştürülerek kullanılabilecek.

Geçen yılki TYT puanı 200 ve üzerinde olanlar, özel yetenek sınavı sonucu üniversiteye yerleşmek isterlerse ne yapmaları gerekiyor?

Bu durumda olup ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleşmek isteyen adayların da dönüştürülmüş puanlarının hesaplanabilmesi için 2022-YKS'ye başvuru yapmaları gerekecek.

TYT 200 ve üzeri puan uygulamasının bir sonraki yıl kullanılması uygulaması devam edecek mi?

2022 YKS'den itibaren alınan TYT 200 ve üzeri puanlar bir sonraki yıl kullanılamayacak.