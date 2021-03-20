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Eğitim 2021 TUS sınavı ne zaman? TUS sınavı sınav giriş belgesi
Eğitim

2021 TUS sınavı ne zaman? TUS sınavı sınav giriş belgesi

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı birinci dönem sınavları için heyecan sürüyor. 2021 TUS sınavı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-03-20 23:01:00 -
2021 TUS sınavı ne zaman? TUS sınavı sınav giriş belgesi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS) sınavının ne zaman olduğu merak ediliyor.

2021 TUS sınavı ne zaman?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2021-TUS (1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 2021-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) 21 Mart 2021 Pazar (yarın) yapılacak.

ÖSYM adayların 2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu sınavı için sınava giriş belgelerini yayınlamıştı. Sınava Giriş Belgesi T.C. Kimlik/Y.U. Numarası ve şifresi ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alınabilecek. Sınava Giriş Belgesi Pazar sabah ve Pazar öğleden sonra oturumları olmak üzere ayrı ayrı edinilecek. Belgenin üzerinde sınava gireceğiniz merkez, bina ve salon bilgileriniz ile fotoğrafınız bulunması gerekiyor.

Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesi ile birlikte nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur.

TUS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

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