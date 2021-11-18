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Eğitim 2021 TUS ek tercih işlemleri başladı
Eğitim

2021 TUS ek tercih işlemleri başladı

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, adaylar, tercihlerini aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 08:33:00 - 2021-11-18 08:56:57
2021 TUS ek tercih işlemleri başladı

2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) ek tercih işlemleri başladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, adaylar, tercihlerini bireysel olarak bugün saat 09.30'dan itibaren ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecek.

Ek tercih işlemleri, 23 Kasım'da saat 23.59'da sona erecek.

Ek yerleştirme işleminde 2021-TUS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

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