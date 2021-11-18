2021 TUS 2 ek tercihleri başladı mı? TUS 2021 ek tercih başvuru kontenjanları
TUS 2021 başvuruları başladı mı? 2021 TUS 2 ne zaman? gibi soruların yanıtları tüm adaylar tarafından merak ediliyor. ÖSYM’den son dakika Tıpta Uzmanlık Sınavı açıklaması geldi. Peki TUS 2021 başvuruları başladı mı? 2021 TUS 2 ek tercih başvuruları ne zaman? gibi soruların yanıtları araştırılıyor. 2021 Tus takvimi haberimizde...
TUS yani Tıpta Uzmanlık Sınavı, tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi alabilmeleri için girdikleri bir branş seçme sınavıdır. ÖSYM, 2021-2 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) tercih işlemlerinin başladığını açıkladı. Peki 2021 TUS 2 başvuruları ne zaman yapılacak?
2021 TUS 2 ek tercihleri başladı mı?
2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) Ek tercih işlemleri, 17 - 23 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. TUS 2021 - 2 ek tercih işlemleri, 23 Kasım 2021 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 17 Kasım 2021 günü saat 09.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir. TUS ek yerleştirme işleminde, 2021-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2021-TUS 2. Dönem ek yerleştirme ile ilgili kılavuz ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
2021 TUS 2 ek tercih kontenjanları
2021 TUS 2 ek tercih kılavuzu için tıklayın