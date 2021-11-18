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Eğitim 2021 TUS 2 ek tercihleri başladı mı? TUS 2021 ek tercih başvuru kontenjanları
Eğitim

2021 TUS 2 ek tercihleri başladı mı? TUS 2021 ek tercih başvuru kontenjanları

TUS 2021 başvuruları başladı mı? 2021 TUS 2 ne zaman? gibi soruların yanıtları tüm adaylar tarafından merak ediliyor. ÖSYM’den son dakika Tıpta Uzmanlık Sınavı açıklaması geldi. Peki TUS 2021 başvuruları başladı mı? 2021 TUS 2 ek tercih başvuruları ne zaman? gibi soruların yanıtları araştırılıyor. 2021 Tus takvimi haberimizde...

Yeniakit Publisher
2021-11-18 08:53:00 - 2021-11-18 08:56:02
2021 TUS 2 ek tercihleri başladı mı? TUS 2021 ek tercih başvuru kontenjanları

TUS yani Tıpta Uzmanlık Sınavı, tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi alabilmeleri için girdikleri bir branş seçme sınavıdır. ÖSYM, 2021-2 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) tercih işlemlerinin başladığını açıkladı. Peki 2021 TUS 2 başvuruları ne zaman yapılacak?

2021 TUS 2 ek tercihleri başladı mı? 

2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) Ek tercih işlemleri, 17 - 23 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. TUS 2021 - 2 ek tercih işlemleri, 23 Kasım 2021 tarihinde saat  23:59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 17 Kasım 2021 günü saat 09.30’dan itibaren ÖSYM’nin  https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir. TUS ek yerleştirme işleminde, 2021-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2021-TUS 2. Dönem ek yerleştirme ile ilgili kılavuz ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2021 TUS 2 ek tercih kontenjanları

2021 TUS 2 ek tercih kılavuzu için tıklayın

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