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Spor 2021 Türkiye Pist Şampiyonası tarihi belli oldu
Spor

2021 Türkiye Pist Şampiyonası tarihi belli oldu

2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nda yarışların 10-11 Temmuz tarihlerinde İzmir Pınarbaşı Ülkü Yarış Pisti'nde başlayacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 18:49:00 -
2021 Türkiye Pist Şampiyonası tarihi belli oldu

Koronavirüs pandemisi nedeniyle verilen bir yıl aradan sonra yoğun bir yarış programı ile başlayacak ve seyirciye açık, ücretsiz olarak düzenlenecek şampiyonada süper ve maxi grup yarışlarının dışında Türkiye Karting Şampiyonası'na da ev sahipliği yapılacak.

Maxi grup birinci ayak yarışları 10 Temmuz Cumartesi saat 15.25'te yapılacak sıralama seansları ile başlayacak ve ilk yarış aynı gün saat 18.40'ta start alacak. İkinci yarış ise pazar günü saat 14.40'ta yapılacak.

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