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Spor 2021 Tokyo Maratonu 7 ay ertelendi
Spor

2021 Tokyo Maratonu 7 ay ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-10-09 15:32:17 -
2021 Tokyo Maratonu 7 ay ertelendi

ANKARA (AA) - Mart ayında düzenlenmesi planlanan 2021 Tokyo Maratonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelenen Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın sonrasına alındı.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, gelecek yıl 7 Mart'ta düzenlenmesi planlanan yarış, Kovid-19 kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle 17 Ekim'de koşulacak.

Boston, New York, Chicago, Londra ve Berlin ile beraber en büyük 6 maraton yarışı arasındaki organizasyon böylece 2021'e ertelenen 32. Olimpiyat Oyunları'nın bitiminden bir ay sonra yapılacak.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nı ise 24 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihlerine ertelemişti.

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