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Teknoloji 2021 TEKNOFEST ne zaman? 2021 TEKNOFEST başvurusu nasıl yapılır?
Teknoloji

2021 TEKNOFEST ne zaman? 2021 TEKNOFEST başvurusu nasıl yapılır?

TEKNOFEST nedir? TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye'de düzenlenen havacılık, teknoloji ve uzay teknolojisi festivalidir. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye’nin milli teknolojilerini geliştirmeyi hedefleyen ilk ve tek festivaldir. Yapıldığı zamandan beridir her yıl merakla beklenen TEKNOFEST’in bu yıl ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Peki, 2021 TEKNOFEST ne zaman? 2021 TEKNOFEST başvurusu nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-02-03 16:23:00 -
2021 TEKNOFEST ne zaman? 2021 TEKNOFEST başvurusu nasıl yapılır?

 TEKNOFEST festivali ilk olarak 2019 yılında yapılmıştı. TEKNOFEST 2020 yılından farklı olarak bu yıl yeni kategoriler açıldı. Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Savaşan İHA, Yapay Zeka, Kültür ve Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmaları ilk kez gerçekleştirilecek. 2020 TEKNOFEST Gaziantep Havalimanında yapılmıştı.2021 TEKNOFEST için geri sayım başladı. Peki, TEKNOFEST 2021 ne zaman ve nerede? İşte merak edilen haberin detayları…

TEKNOFEST 2021 ne zaman başlayacak?

TEKNOFEST 2021, 21-26 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek.

TEKNOFEST başvuru tarihi belli oldu mu?

TEKNOFEST'te, ilkokuldan lisansüstü ve mezun seviyesine kadar kabiliyetli binlerce genç, hayallerini gerçekleştirmek için birbirinden farklı kategorilerde düzenlenen teknoloji yarışmalarına 28 Şubat'a

Teknoloji ve bilimi toplumun tamamında farkındalık oluşturmayı hedefleyen TEKNOFEST, gençlerin, geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için roketten otonom sistemlere, tarımdan sualtı sistemlerine kadar teknolojinin her alanında düzenlediği yarışmalarla bu alanda Türkiye tarihinin en büyük organizasyonunu gerçekleştiriyor.

Gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerini artırmak ve bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için 2021'de ön eleme aşamasını geçen takımlara 5 milyon liradan fazla malzeme desteği sağlanacak. TEKNOFEST'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlara ise 4 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak.

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