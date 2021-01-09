2021 sigortasız hasta muayene ücretleri ne kadar?

Sigortası bulunan kişilerin hastane masrafları ve muayene ücretleri devlet tarafından ödenmektedir. Herhangi bir sigortaya sahip olmayan kişiler ise muayene masraflarını kendileri ödemek zorunda kalır. Devlet hastanelerinde geçerli olan bu durumda sağlık sigortasına sahip olan kişiler herhangi bir ödeme yapmazlar.

Sigortalı kişiler özel hastanede tedavi görmek istediğinde ya da tahlil gibi ayrıca durumlarda ödeme yapabilir. Sigortası bulunmayan kişiler ise muayene ücreti olarak 50 TL gibi bir ücret öder.

2021 muayene ücretleri ne kadar?

Muayene ücretleri devlet hastanelerinde 30-50 TL arası olurken özel hastanelerde 85-150 TL, fakülte hastanelerinde 60-100 TL ve araştırma hastanelerinde ise 45-100 TL arasında değişiklik göstermektedir. Ayrıca bu ücretler muayene detaylarına göre de değişebilir.

Bu ücretleri ödemeye gücü yetmeyen vatandaşlar için yeşil kart bulunur. Yeşil kart alarak ya da SYDV’de yapılan testlere katılarak sağlık sigortasının primi yatırılan kişiler de devlet hastanelerinde ücretsiz muayene olabilir.

Muayene randevusu nereden, nasıl alınır?

Muayene randevuları internet adresi üzerinden, ALO 182 ya da MHRS sistemi üzerinden alınabilmektedir.

2021 Genel Sağlık Sigortası primi ne kadar?

SYDV kuruluşlarına giderek gelir testi yaptıran kişilerin gelirinin asgari ücretin 3/1’i olması durumunda 88 TL kadar olan prim devletçe ödenir. Yani geliri 981 TL’den az olan kişilerin sağlık primi devlet tarafından ödenmiş olur. Geliri 981-2943 TL arasında olan kişiler 89 TL, 2943-5886 TL olanlar 267 TL geliri 5.886 TL üstünde olan kişiler ise 534 TL ödenmektedir.

2021 sigorta muayene ücreti ne kadar?

Katılım payı yani devlet hastanelerinde muayene olma durumunda sigortalılardan alınan ücret eczanelerde ödenir. 2021 yılında zamlanan katılım payı devlet hastaneleri için 6 TL, araştırma hastaneleri için 7 TL, üniversite hastaneleri için ise 8 TL tutarında belirlenmiştir.