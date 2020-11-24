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Yaşam 2021 resmi tatiller kaç gün? | 2021 resmi ve dini bayramlar
Yaşam

2021 resmi tatiller kaç gün? | 2021 resmi ve dini bayramlar

2021 resmi tatiller listesi | 2021 yılına kısa bir zaman kala milyonlarca kişi yeni senede hangi günler resmi tatil olduğunu araştırmaya başladı. Özellikle tatil planı yapacak olanlar 2021 resmi ve dini tatillerin listesini araştırıyor. Peki, 2021 yılında kaç gün tatil? | 2021 resmi tatil tarihleri | 2021 dini bayramların tarihleri | 2021 ramazan bayramı ne zaman? | 2021 kurban bayramı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2020-11-24 09:04:00 -
2021 resmi tatiller kaç gün? | 2021 resmi ve dini bayramlar

Resmi tatiller 2021 | Milyonlarca kişi 2021 yılında kaç gün tatil yapacaklarını merak ediyor. Resmi tatilleri araştıranlar dini bayramların da hangi günlere denk geldiğini araştırıyor. Peki, 2021'de kaç gün tatil yapılacak?

2021 resmi tatiller kaç gün? | 2021 resmi ve dini bayramlar

2021 yılı planlarını yapanlar tatil günlerini merak ediyor. Vatandaşlar hem resmi milli hem de dini bayramların ne zamana hangi güne denk geldiğini inceliyor. İşte, 2021 resmi tatil günleri:

1 Ocak 2021 Yılbaşı (1 Ocak 2021 Cuma)

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan Cuma)

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (1 Mayıs Cumartesi)

12-13-14 Mayıs Ramazan Bayramı (12 Mayıs Çarşamba-13 Mayıs Perşembe-14 Mayıs Cuma)    

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs Çarşamba)

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü (15 Temmuz Perşembe)

19-20-21-22 Temmuz Kurban Bayramı ( 19 Temmuz Pazartesi-20 Temmuz Salı-21 Temmuz Çarşamba-22 Temmuz Perşembe)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim Cumartesi)

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