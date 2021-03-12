İslam dininde 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı 2021 yılında ne zaman olacağı merak ediliyor. Müslümanlar için en önemli ay olan Ramazan ayında tüm günler oruçlu olarak geçiriliyor. Peki 2021 Ramazan ayı ne zaman? Ramazan hangi güne denk geliyor? Ramazan’ın ilk günü ne zaman? Kadir gecesi ne zaman? İşte detaylar…