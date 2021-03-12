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İSLAM 2021 Ramazan ayı ne zaman? Ramazan hangi güne denk geliyor?
İSLAM

2021 Ramazan ayı ne zaman? Ramazan hangi güne denk geliyor?

İslam dininde 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı 2021 yılında ne zaman olacağı merak ediliyor. Müslümanlar için en önemli ay olan Ramazan ayında tüm günler oruçlu olarak geçiriliyor. Peki 2021 Ramazan ayı ne zaman? Ramazan hangi güne denk geliyor? Ramazan’ın ilk günü ne zaman? Kadir gecesi ne zaman? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-03-12 11:09:00 -
2021 Ramazan ayı ne zaman? Ramazan hangi güne denk geliyor?

Tüm İslam aleminin büyük bir heyecan ve şevkle beklediği 11 ayın sultanı Ramazan ayının bu sene ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Müslümanlar, bu ay süresince oruç tutacaklar ve zamanlarının çoğunu ibadetle geçirecekler. Peki 2021 Ramazan ayı ne zaman? Ramazan hangi güne denk geliyor? Ramazan’ın ilk günü ne zaman? Kadir Gecesi ne zaman?

Ramazan orucu 13 Nisan Salı günü başlayacak olup 12 Mayıs Çarşamba günü son bulacak.

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

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