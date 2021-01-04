  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 2021 PTT personel alımı ne zaman?
Gündem

2021 PTT personel alımı ne zaman?

Geçen sene PTT 55 bin personel alımı yapılacağının açıklamasından beri PTT memur alımı konusu sık sık gündem geliyor. 2020 yılı boyunca PTT alımları ile ilgili gelişme olup olmadığı merak edildi, gözler şimdi 2021 yılına çevrildi. Peki PTT 2021 yılında memur alımı yapacak mı? PTT 2021 personel alımı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-01-04 14:44:00 -
2021 PTT personel alımı ne zaman?

PTT 2023 yılına kadar 55 bin personel alımı gerçekleştireceğini açıklamıştı. 2021'de PTT memur alımı devam edecek, fakat kadro sayısı, personel alım zamanı ve 2021 şartlarına yönelik henüz bir resmi açıklama yapılmadı.


PTT iş başvurusu nasıl yapılır?


Kişiler gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alınacaklar. Aynı zamanda her yıl PTT kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir. PTT iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar için gerekli detaylar şöyle;

- PTT iş başvurusunda bulunmak isteyenlerin takip etmesi gereken ilk adım PTT resmi web sitesinden başvuru alanlarını tercih etmektir.
- Başvuru sırasında adaylar, seçecekleri alana göre tek bir seçimde bulunurken, kazandıkları puanlara göre değerlendirilmeye alınacakları belirtiliyor.
- Öte yandan sınava katılmak isteyenler sınav için yatıracakları bir miktar parayı Ziraat Bankası veya PTT web sitesi üzerinden yatırabilirler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Endişelendiren gelişme: Aşı olan doktor 6 gün sonra koronavirüse yakalandı!
Dünya

Endişelendiren gelişme: Aşı olan doktor 6 gün sonra koronavirüse yakalandı!

İtalya'da koronavirüs salgınına karşı aşılamaların başlamasının ardından kötü haber geldi. 6 gün önce Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kov..
Bankalardan devrim gibi karar! Hepsi birleşiyor... Bir devrin sonu
Ekonomi

Bankalardan devrim gibi karar! Hepsi birleşiyor... Bir devrin sonu

Kamu bankaları tüm ATM’leri tek bir ATM’de toplama kararı aldı. Buna göre Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım..
Tek er tarafından kullanılan KARAOK’un menzili 2,5 katına çıktı
Teknoloji

Tek er tarafından kullanılan KARAOK’un menzili 2,5 katına çıktı

Tek er tarafından kullanılan kısa menzilli at-unut tipi tanksavar silahı KARAOK'un menzili 2500 metreye kadar çıkartıldı.
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay