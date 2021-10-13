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Eğitim 2021 ÖSYM uzman yardımcılığı giriş sınavı sonuç sorgulama!
Eğitim

2021 ÖSYM uzman yardımcılığı giriş sınavı sonuç sorgulama!

2021 uzman yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı mı? sorusu ÖSYM tarafından 24 Ekim’de gerçekleştirilen uzman yardımcılığı sınavına katılan adaylar tarafından merek ediliyordu. ÖSYM son dakika yaptığı açıklamada uzman yardımcılığı sınav sonuçlarının erişime açıldığı duyurdu. İşte 2021 ÖSYM uzman yardımcılığı giriş sınavı sonuç sorgulama ekranı.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 16:17:00 -
2021 ÖSYM uzman yardımcılığı giriş sınavı sonuç sorgulama!

24 Ekim 2021 tarihinde yapılacak olan 2021 ÖSYM Uzman Yardımcılığı Yazılı Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar belirlenmiştir. Adaylar, başvuru sonuçlarına 13 Ekim 2021 tarihinde saat 12.00'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.  2021 ÖSYM uzman yardımcılığı giriş sınavı sonuç sorgulama ekranı için tıklayın

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