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Eğitim 2021 öğretmen atamaları tarihi belli oldu mu?
Eğitim

2021 öğretmen atamaları tarihi belli oldu mu?

2021 öğretmen atamaları tarihi belli oldu mu? Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? 2020 yılında kaç öğretmen ataması yapıldı? Öğretmen atamalarına ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. ÖSYM’deki bilgilere göre 2020 KPSS sınavına giren adayların büyük bir çoğunluğunu öğretmen adayları oluşturmaktadır. Peki, 2021 öğretmen atamaları tarihi belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-01-04 11:47:00 -
2021 öğretmen atamaları tarihi belli oldu mu?

Öğretmen adaylarının atamaları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2021 personel alımları araştırmaları devam ederken geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un konuya ilişkin açıkladıkları merak ediliyor.

ÖSYM açıklamalarında yer alan bilgiye göre 2020 KPSS sınavına giren adayların büyük bir çoğunluğunu öğretmen adayları oluşturmaktadır.

2021 öğretmen atamaları tarihi belli oldu mu?

Yeni yılda atamanın olup olmayacağını merak eden öğretmen adayları aynı zamanda yüz yüze eğitime geçilmezse öğretmen ihtiyacı olup olmayacağını da merak ediyor. MEB Bakanı Ziya Selçuk konuya ilişkin 2021 yılında atama yapılacağını ve bütçe görüşmelerinde özellikle öğretmen atamaları için ekler açıldığını belirtti. Bakan Selçuk, ilerleyen tarihlerde öğretmen atamaları ile ilgili detaylı bilgi paylaşacaklarını da söylemişti.

2020 yılında kaç öğretmen ataması yapıldı?

2021 yılı atamalarının ne zaman yapılacağı merak edilirken aynı zamanda 2020 yılında hangi branşlarda ve kaç öğretmen ataması yapıldığı da sorgulanıyor.

2020 yılında 60 farklı branşta öğretmen ataması gerçekleştirildi. 50 taban puan ile gerçekleştirilen bu atamalarda 2831 sınıf öğretmeni ataması yapılırken 1801 din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmeni atandı. 1739 İngilizce öğretmeni, 1518 okul öncesi öğretmen ve 1701 ilköğretim matematik öğretmeni ataması gerçekleştirildi.

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