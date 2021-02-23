2021 öğretmen atama kontenjanları 2021 öğretmen ataması branş sıralaması tercih kılavuzu

2021 öğretmen atamaları son dakika haberleri araştırılıyor. Türkiye genelindeki binlerce öğretmen adayının merakla beklediği öğretmen atamalarına ilişkin son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar geldi. Peki, öğretmen atamaları 2021 ne zaman yapılacak? Öğretmen atama takvimi belli oldu mu? İşte MEB sözleşmeli öğretmen ataması son dakika açıklamaları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan "20 bin öğretmenin atamasını yapacağız. Şimdiden Eğitim ve öğretim camiasına, milletimize ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğretmen ataması ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Takvimin henüz belirlenmediğine değinen Ziya Selçuk, "Çok net bir tarih vermek mümkün değil ama çok uzun süreceğini sanmıyorum" dedi. Öğretmen ataması kontenjanlarını ihtiyaçlara göre şekillendirileceğine ifade eden Ziya Seçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı, kendi ihtiyaçlarını istatiksel olarak ortaya koyduktan sonra bunu Maliye Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla görüşüyoruz" demişti

2020 yılında yapılan öğretmen atamalarının branşı 60 ayrı branştan seçildi. 2020 yılında 50 taban puanıyla binlerce öğretmenin ataması yapıldı. İşte 2020 yılında branş sıralamasına göre öğretmen atamalarının bazıları.

Öğretmen atama kontenjanları

Sınıf öğretmenliği atama kontenjanı ne kadar? 2831,

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ataması konenjanı ne kadar? 1801,

İngilizce öğretmeni atama kontenjanı ne kadar? 1739,

Okul Öncesi öğretmeni ataması kontenjanı ne kadar? 1518,

İlköğretim Matematik öğretmeni atama kontenjan sayısı ne kadar? 1701 olarak verildi.

Öğretmen atama kontenjanları

Öğretmen atama taban puanları geçtiğimiz yılda aşağıdaki gibi olmuştu.