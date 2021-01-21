2021 MSB astsubay alımı mülakat tarihi ne zaman? MSB astsubay alımı KPSS taban puanları ne kadar?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kara, hava, deniz kuvvetleri muvazzaf astsubay alımı mülakat tarihleri ve KPSS taban puanları şu şekilde:

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri 2020 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Adayı Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 27 Ocak-12 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Astsubay alımı KPSS taban puanları

Başvuru şartlarına sahip adaylardan her sınıf kontenjanının 10 katı kadar aday KPSS puanına göre sıralanarak sınavlara çağrılmıştır. Sınava çağrılan adayların %20’si KPSS P3 puanına göre, %80’i de KPSS P93 puanına göre sıralanmıştır. Sınav çağrısı için sınıf bazında taban puanlar belirlenmiştir. Adayların taban puanlarının üstündeki tercihleri dikkate alınacak, belirlenen taban puanların altında puanı olan adayların ilgili tercihleri geçersiz sayılacaktır.