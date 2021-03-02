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Ekonomi 2021 mazot, gübre ödemeleri ne zaman yatacak?
Ekonomi

2021 mazot, gübre ödemeleri ne zaman yatacak?

Mazot ve gübre desteği ödemeleri için beklentiler devam ediyor. Pek çok kalemde destek ödemesi yapan Tarım Bakanlığı, bu destek ödemelerinin TC Kimlik Numarasına göre devam edeceğini açıkladı. Peki, mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek?

Yeniakit Publisher
2021-03-02 20:32:13 - 2021-03-02 20:32:13
2021 mazot, gübre ödemeleri ne zaman yatacak?

Milyonlarca çiftçi 2021 yılında kırsal alanda tarımı ve hayvancılığı desteklemek amacıyla ödenecek gübre ve mazot desteklerini araştırıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, mazot, gübre, tarımsal destek ödemelerinin 26 Şubat Cuma günü başladığını duyurmuştu. Peki, 2021 çiftçiye mazot gübre desteği hesaplara yattı mı?

2021 mazot, gübre ödemeleri ne zaman yatacak?

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;

Çiftçilerimize gübre destekleriyle ilgili 2 müjde vermek istiyorum. Gübre desteklerini %100 artışla 2 katına çıkartıyoruz.

Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde desteği 16 liraya yükseltiyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize desteği dekara 20 liraya yükseltiyoruz. İlkbahar döneminde hesaplarına yatırılacaktır. Çiftçilerimiz üretmeye devam ettikçe biz de onları desteklemeyi sürdüreceğiz.

Çiftçiye gübre desteği ne zaman ödenecek 2021 Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih vererek duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 362 milyon liralık desteğin ödenmeye başlanacağını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, üreticileri desteklemeye devam ettiklerini bildirdi. Bakan, Pakdemirli, "Süt desteği kapsamında 231.894 üreticimize 772 bin 372 ton çiğ sütü için, 287.654.007 TL

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