2021 LGS sınav konuları neler? MEB LGS 2021 sınavında hangi konulardan soru çıkacak?

Koronavirüs vaka sayılarının hızla artmasıya birlikte yeni tedbirler de hayata geçti. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı genelge ile 23 Kasım’dan itibaren yıl sonuna kadar eğitim online olarak yapılacak. Yüz yüze eğitimin bir süreliğine askıya alınması sonrası lise sınavlarına girecek öğrenciler LGS konularının değişip değişmediğini merak ediyor.

2021 LGS sınav konuları neler?

Bakanlık yetkililerini düşündüren bir konu da Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) öğrencilerin hangi dönemden sorumlu olacağı konusu araştırılıyor. Hürriyet’ten Nuran Çakmakçı köşesinde şunları yazdı: “Masada ağırlık kazanan görüş birinci dönem konuları. Ancak adayların kısıtlı konudan sorumlu olması da handikap yaratıyor. Bu durumun sınavların ölçüm gücünü düşüreceği de konuşulanlar arasında. Öğrendiğime göre 8’lerin gireceği LGS ve 12’lerin gireceği YKS’de ikinci dönem konuları olmayacak. YKS’de 9,10,11 ve 12’nci sınıfın ilk döneminin müfredatında yer alan konuların kazanımlarından soru çıkması bekleniyor. LGS’ye giren 8’inci sınıfların da ilk döneminin konu kazanımlarından sorumlu olma ihtimali yüksek. Sınavın ölçülebilirliğinin daha güçlü olması için daha geniş kapsamlı olması ve iki dönemi kapsaması gerektiğini belirten uzmanlar bu konu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Henüz tam olarak karar verilmedi, bu konuda son noktayı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’la birlikte Bakan yardımcıları ve ilgili genel müdürlükler verecek.”